Ferencváros com vantagem de dois golos para o jogo em Braga

O Sporting de Braga ficou esta quinta-feira mais longe dos quartos de final da Liga Europa, ao perder por 2-0 com o Ferencváros, em encontro da primeira mão dos oitavos, disputado em Budapeste.

Gabi Kanichowsky, aos 32 minutos, e Lenny Joseph, aos 69, apontaram os tentos dos magiares, face a uns arsenalistas que somam por apuramentos as três presenças nos oitavos da segunda competição da UEFA (2010/11, 2015/16 e 2021/22).



O encontro da segunda mão realiza-se na quarta-feira, pelas 15:30, na pedreira, com o vencedor da eliminatória a encontrar nos quartos os gregos do Panathinaikos ou os espanhóis do Betis.