Final Taça da Liga. Sporting CP - SC Braga

O Sporting defronta este sábado o Sporting de Braga, na final da 14.ª edição da Taça da Liga. Uma partida que se realiza no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19:45, arbitrada por Tiago Martins, da AF Lisboa e que a Antena 1 acompanha em direto com o relato integral do jogo.

Constituição oficial das equipas do Sporting e do Sporting de Braga



- Sporting:



1. Adán.

52. Gonçalo Inácio.

4. Coates 'capitão'.

3. Feddal.

24. Pedro Porro.

6. Palhinha.

17. João Mário.

5. Nuno Mendes.

28. Pedro Gonçalves.

19. Tiago Tomás.

77. Jovane Cabral.



Suplentes:



81. Luís Maximiano.

13. Luís Neto.

55. Antunes.

26. Borja.

8. Matheus Nunes.

68. Daniel Bragança.

20. Gonzalo Plata.

11. Nuno Santos.

9. Sporar.



Treinador: Rúben Amorim.



- Sporting de Braga:



1. Matheus.

47. Ricardo Esgaio.

3. Tormena.

16. David Carmo.

5. Sequeira.

88. Castro.

8. Al Musrati.

27. Fransérgio 'capitão'.

21. Ricardo Horta.

90. Galeno.

9. Abel Ruiz.



Suplentes:



12. Tiago Sá.

36. Bruno Viana.

34. Raul Silva.

7. João Novais.

11. Lucas Piazón.

15. André Horta.

45. Iuri Medeiros.

95. Schettine.

20. Paulinho.



Treinador: Carlos Carvalhal.



Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).











Rúben Amorim, conta com "estrelinha da sorte" e Carlos Carvalhal diz quer muito levar a Taça da Liga de futebol para Braga



O treinador de futebol do Sporting, Rúben Amorim, conta para a final desta Taça da Liga com o Sporting de Braga, com a "estrelinha da sorte" que o tem acompanhado na carreira.

Para este encontro, Rúben Amorim, que venceu a final do ano passado ao comando dos bracarenses [1-0 ao FC Porto, com um golo de Ricardo Horta, aos 90+5 minutos], está longe de esperar facilidades, contudo, mostra não ter esquecido as características dos jogadores que treinou na época passada.





Já do lado dos bracarenses Carlos Carvalhal, treinador do Braga, também na conferência de imprensa de antevisão desta final refere ter "respeito máximo" pelo Sporting, mas frisou que o Sporting de Braga quer muito levar a Taça da Liga de futebol para Braga em ano de centenário do clube.



O técnico desvalorizou o embate do Sporting de Braga com os `leões` para o campeonato, que os minhotos perderam 2-0, tal como o tinha feito em relação à partida com o Benfica, que venceram por 3-2, no Estádio da Luz.



"A história e o passado não contam para nada, não têm nada a ver com este jogo. Há um foco muito grande das duas equipas, que vão querer ganhar, o Sporting é um adversário difícil, que joga bem, com um bom treinador, temos respeito máximo, mas queremos a taça para nós", disse na antevisão da partida, em Leiria.



Ainda assim, o técnico considerou que, em relação a esse jogo em Alvalade, há três semanas, o Sporting de Braga está "mais equilibrado", porque tem mais opções.



"Tivemos algumas dificuldades na altura por causa da covid-19, ainda que não a fazer o `onze`, mas, com mais opções, estamos mais preparados e equilibrados e isso é um ponto positivo que queremos explorar. O que conta é a estratégia e a dinâmica de jogo e espero que o Braga tenha a mesma dinâmica, principalmente a ofensiva, e que sejamos nós a levar o troféu para Braga num ano de centenário", reforçou.





A final da 14.ª edição da Taça da Liga realiza-se este sábado, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19h45.



Rúben Amorim, afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro marcado para Leiria, que acredita que não haverá grandes diferenças em relação ao jogo em Alvalade, na 12.ª jornada da I Liga (vitória `leonina` por 2-0)."Podem mudar alguns jogadores, mas as ideias de jogo não mudam. Vai ser um jogo muito competitivo. Um golo no início do jogo pode tornar o jogo completamente diferente", afirmou, insistindo na ideia de que "as incidências do jogo podem mudar tudo".