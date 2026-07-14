A Espanha e a vice-campeã do mundo França decidem esta terça-feira o primeiro finalista do Mundial2026, no arranque das meias-finais, entre duas seleções que procuram voltar a conquistar o troféu, em jogo no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos.
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Mundial 2026
França - Espanha
RTP
Os franceses, derrotados pela Argentina na final do Mundial2022, tentam reeditar os êxitos de 1998 e 2018 (foram finalistas vencidos em 2006 e 2022), enquanto os espanhóis ambicionam repetir a conquista de 2010, na única presença na final.