França qualifica-se para as meias-finais

A vice-campeã em título França qualificou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de 2026 depois de vencer Marrocos, por 2-0, com golos de Mbappé e Dembélé, em jogo dos quartos de final disputado em Foxborough, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Kylian Mbappé, aos 60 minutos, para o seu oitavo golo na prova e 20.º em Mundiais, em 20 jogos, e o ‘Bola de Ouro’ Ousmane Dembélé, aos 66, apontaram os tentos dos gauleses, que já tinham batido os marroquinos por 2-0 nas meias de 2022.



Nas meias-finais, na terça-feira, em Arlington, às 14:00 locais (20:00 em Lisboa), a França, pela oitava vez nesta fase, depois de 1958, 1982, 1986, 1998, 2006, 2018 e 2022, vai defrontar o vencedor do embate de sexta-feira entre Espanha e Bélgica.