A equipa de Barcelos, a jogar em casa, não se fez rogada e venceu o FC Porto por duas bolas a uma. Um jogo em que a equipa da casa se adiantou no marcador aos 60 minutos por Lourency, com um remate com o pé direito do lado direito da área ao centro da baliza. A equipa de Sergio Conceição partiu em busca da desvantagem e ao minuto 73, após penalty concedido por Rodrigão (Gil Vicente) por mão na área, Alex Telles iguala o resultado em 1-1. Mas o Gil vicente não deu parte fraca e pouco depois (77’) Bozhidar Kraev (Gil Vicente) remate com o pé direito no coração da área ao ângulo superior direito, colocando o resultado em 2-1. Resultado com que terminaria a partida. O FC Porto começa este campeonato a perder.