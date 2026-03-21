RO Santa Clara somou a terceira vitória seguida na I Liga ao vencer por 1-0 na receção ao Gil Vicente, graças a um golo aos 90+5 minutos do jogo, referente à 27.ª jornada.
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Desporto
Gil Vicente perde nos descontos
RTP
Quando tudo indicava que o empate a zero iria prevalecer, Vinícius assegurou o triunfo dos açorianos, que atravessam a melhor sequência da temporada e subiram ao 13.º lugar, com 28 pontos.
Em contraste, o Gil Vicente confirmou a tendência de quebra, com o quinto encontro seguido sem vencer, e caiu para a sexta posição, com 42 pontos, agora com menos três do que o quinto, o Famalicão (45), que hoje bateu o Nacional.