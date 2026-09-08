Haaland bisa no triunfo do City sobre FC Porto

A primeira parte foi pautada pelo forte domínio territorial e pela habitual pressão alta da formação orientada por Enzo Maresca. Com muita posse de bola, os ingleses criaram as principais situações de perigo e somaram um total de 6 remates, dos quais 5 testaram seriamente a baliza portuguesa.



O grande herói dos primeiros 45 minutos foi o guarda-redes portista Diogo Costa. O internacional português assinou uma exibição monumental com 5 defesas cruciais, travando o ímpeto ofensivo do Manchester City e segurando o nulo.



Apesar do maior pendor ofensivo dos visitantes, a estratégia defensiva do FC Porto revelou-se eficaz para pontuar frente a um dos grandes favoritos à conquista do troféu.



Mas essa muralha defensiva caiu com o golo do Manchester City logo nos primeiros minutos da etapa complementar. O inevitável Erling Haaland surgiu a emendar de cabeça, no coração da área, um cruzamento de Enzo Fernández do lado esquerdo. Desta vez, Diogo Costa nada conseguiu fazer.



Na resposta, o FC Porto esteve perto da igualdade. Excelente remate de Alan Varela à entrada da área, em zona frontal, a tirar tinta do poste da baliza à guarda de Gianluigi Donnarumma.



Nos descontos da partida Erling Haaland sentenciou o jogo. FC Porto não foi lesto a aliviar a bola e permitiu uma transição à entrada da sua área com Nouri a aproveitar o espaço para fugir pela linha de fundo e oferecer um golo de mão beijada ao avançado norueguês.



O FC Porto volta a jogar para a Liga dos Campeões no dia 14 de outubro quando visitar os espanhóis do Betis.

