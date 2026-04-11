I Liga. AFS - Vitória SC

O AFS segue no último lugar, com 11 pontos, enquanto o Vitória é nono classificado, com os mesmos 35 do Moreirense, oitavo. As duas equipas defrontam-se este sábado, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, num jogo arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

AFS





O treinador do AFS, João Henriques, assumiu a ambição de apagar a imagem deixada no último jogo e prometeu discutir os pontos na receção ao Vitória de Guimarães, da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Até ao final da época, o AFS ainda vai defrontar equipas na luta pela permanência, pelas competições europeias e pelo título, desafios que vão exigir “megaseriedade”.





Vitória SC





O treinador Gil Lameiras afirmou que o Vitória de Guimarães deve apresentar-se com “máximo respeito” pelo AFS, 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol, em desafio da 29.ª jornada, no sábado.



O técnico, de 32 anos, realçou que os seus jogadores têm de estar na sua “melhor versão” para alcançarem o segundo triunfo seguido no campeonato, frente a um adversário que, apesar de ter 11 pontos, considera difícil.



Um mês após ser promovido da equipa B, que milita na Liga 3, à formação principal dos vimaranenses, Gil Lameiras realçou que os seus pupilos têm crescido a nível ofensivo e defensivo, mas ainda têm “margem para fazer mais”, na sequência da goleada infligida ao Tondela (5-0).



Apesar da equipa das Aves seguir no último lugar do campeonato e poder ver confirmada a descida de divisão no final desta jornada, João Henriques assegurou que, “com matemática ou sem ela, a equipa ainda tem coisas por conquistar”.