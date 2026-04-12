I Liga. Alverca - Casa Pia

O Alverca, 11.º classificado, com 32 pontos, está a receber este domingo, no Complexo Desportivo de Alverca, o Casa Pia, 16.º, com 25 (e menos um jogo), em partida com arbitragem de Luís Filipe, da associação de Lisboa.

Alverca





O treinador do Alverca, Custódio Castro, admitiu que a receção ao Casa Pia será “difícil”, mas disse acreditar que os ribatejanos podem somar novo triunfo no jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

As duas formações jogam num sistema tático idêntico (3x4x3), mas Custódio Castro sublinhou que o mais importante para regressar aos triunfos em casa será a consistência apresentada pela sua equipa.





Casa Pia





O treinador Álvaro Pacheco procura a primeira vitória fora desde que assumiu o comando técnico do Casa Pia, afirmando que quer transportar o “nível muito bom” em casa, na 29.ª jornada da I Liga de futebol.



“Na nossa casa, temos tido excelentes prestações e demonstrado um nível muito bom. É isto que temos de ser capazes de transportar para fora, mantendo a nossa identidade e sermos capazes de fazer fora o que temos feito em casa, mostrando solidez defensiva e capacidade de fazer golo. A equipa tem-se desenvolvido e é a resposta que tem de dar”, considerou, em conferência de imprensa de antevisão.



Os ‘gansos’ visitam o reduto do Alverca após a igualdade caseira com o Benfica (1-1), sendo que, desde a chegada do técnico, em janeiro, somam duas vitórias e três empates caseiros, em contraste com os dois empates e três derrotas fora de casa.



Alverca e Casa Pia defrontam-se este domingo, no Ribatejo, após resultados moralizadores para o campeonato, sendo que os 'gansos' empataram com o Benfica na fuga à despromoção e os ribatejanos venceram o Rio Ave (1-2) em Vila do Conde, quebrando um ciclo de nove jogos sem triunfos.