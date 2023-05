I Liga em direto. Boavista - Braga

O Boavista, 11.º colocado, com 40 pontos, recebe o Sporting de Braga, terceiro, com 74, este sábado, às 18h00, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 33.ª e penúltima ronda da I Liga, sob arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

O Boavista quer deixar o Sporting de Braga desconfortável, este sábado, na 33.ª e antepenúltima jornada da I Liga de futebol, e “dar uma prenda aos adeptos” na despedida do Bessa esta época, apontou hoje o treinador Petit.



“O último resultado não foi aquele que queríamos, mas a exibição esteve lá e estamos a crescer de jogo para jogo. Por isso, esperamos um duelo aberto e com muita qualidade e intensidade. Queremos ser uma equipa muito igual àquela que temos sido e, sobretudo, terminar bem a época em casa e fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. O nosso foco e o nosso objetivo são esses”, frisou o técnico, em conferência de imprensa.





As ‘panteras’ voltaram às derrotas na visita ao Gil Vicente (1-3), da jornada anterior, mas vivem o melhor ciclo de resultados em casa, com três vitórias consecutivas, enquanto os minhotos estão a uma vitória de assegurar, pelo menos, o terceiro lugar no campeonato, que vale o acesso à terceira pré-eliminatória da edição 2023/24 da Liga dos Campeões.





dqa parte do Sporting de Braga, o treinador Artur Jorge garantiu um Braga com a “motivação em alta” para fechar o terceiro lugar da I Liga de futebol, no sábado, na 33.ª jornada, na visita ao Boavista.



Em caso de vitória no Bessa (ou se o Sporting perder com o Benfica, no domingo), os minhotos asseguram desde logo um lugar no pódio, o que acontecerá apenas pela quarta vez na sua história.



A atual terceira posição é a mais provável de atingir, porque, a duas jornadas do fim, e com seis pontos em disputa, os bracarenses estão a cinco pontos do segundo classificado, o FC Porto (que tem ainda vantagem no confronto direto).



Confirmando-se, será a terceira vez que o Sporting de Braga finaliza a I Liga no terceiro lugar (2011/12 e 2019/20), segunda melhor classificação de sempre depois do segundo lugar de 2009/10.