I Liga em direto. Boavista FC- FC Famalicão

O Boavista, quinto classificado, com 13 pontos, recebe o Famalicão, sexto, com 12, a partir das 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em desafio da sétima jornada do campeonato, sob arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Boavista, Petit, manifestou confiança nas alternativas para substituir o capitão Sebastián Pérez, que estará suspenso, e regressar aos triunfos na receção ao Famalicão, no sábado, da sétima jornada da I Liga de futebol.



Os ‘axadrezados’ perderam a invencibilidade na jornada anterior, ao serem goleados na visita do Sporting de Braga (4-1), num jogo marcado pela expulsão do médio colombiano, que viu dois cartões amarelos em escassos segundos, aos 31 minutos.



Ilija Vukotić perfila-se como substituto de Sebastián Pérez na função de médio defensivo, após Ibrahima Camará ter sofrido recentemente uma lesão muscular, tal como o guarda-redes Luís Pires, acompanhando César, Pedro Malheiro e Júlio Dabó no boletim clínico.



“Prevejo um bom duelo entre duas equipas de qualidade e com bons plantéis. Sabemos que o Famalicão é uma das melhores equipas nos aspetos defensivos, não apenas em Portugal, mas também a nível europeu. Mesmo não tendo feito muitos golos, apresenta qualidade nos processos e não é fácil que permita situações de perigo [aos opositores], porque tem uma defesa consistente e sabe muito bem o que pretende do jogo”, avaliou.







Também o treinador do Famalicão assumiu, em vésperas de defrontar o Boavista, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, que menos do que um quinto lugar no final do campeonato será considerado “insucesso”.

João Pedro Sousa voltou a referir que “o quinto lugar foi pedido à equipa técnica no início da época” e esse compromisso “foi aceite”.“Quando falamos no início da época, o que nos pediram, abertamente, foi o quinto lugar. No momento em que assumimos e estamos a trabalhar para isso. Percebemos que o grupo de trabalho tem qualidade. E se assumimos é por isso que vamos lutar. Se não for isso é insucesso”, referiu o treinador em conferência de imprensa.Nesse sentido, o técnico famalicense encara a partida com os ‘axadrezados’ como “um grande desafio”.