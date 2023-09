I Liga em direto. Casa Pia - Rio Ave

O Casa Pia, sétimo colocado com quatro pontos, recebe o Rio Ave, 13.º com três, em jogo da quarta ronda da I Liga de futebol, no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, diz esperar um embate equilibrado diante do Rio Ave, na quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, à semelhança dos restantes entre formações que se conhecem “muito bem”.



“Não acho que será, em nada, mais fácil do que qualquer um dos outros jogos, até pelo contrário, pela identificação que tenho com o Luís Freire e vice-versa. Nós conhecemos muito bem as ideias um do outro e vamos tentar enganar-nos em pormenores, mas os embates foram sempre muito equilibrados e acho que agora vai ser novamente”, disse.



Em conferência de imprensa de antevisão do encontro, Filipe Martins lembrou ainda as circunstâncias pelas quais passa o adversário, impedido pela FIFA de inscrever atletas no mercado de transferências que hoje finda, que até é usado como fator motivacional.







Já o treinador do Rio Ave quer que a sua equipa transfira para o duelo deste sábado, frente ao Casa Pia, da quarta jornada da I Liga de futebol, “as coisas boas” que conseguiu, na ronda anterior, na receção ao FC Porto.

Os vila-condenses acabaram por perder esse duelo com os ‘dragões’, por 2-1, depois terem chegado ao minuto 90 em vantagem, mas Luís Freire gostou, ainda assim, da prestação dos seus jogadores.