I Liga em direto. Chaves - Sporting

O Desportivo de Chaves recebe o Sporting, este sábado, às 18:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 17.ª jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

O treinador do Desportivo de Chaves disse que espera dificuldades no embate com o líder Sporting, “a melhor equipa do campeonato”, mas quer os transmontanos confiantes para o embate da 17.ª jornada da I Liga de futebol.



Depois de ter quebrado um ciclo que contava com três derrotas consecutivas ao conseguir pontuar na visita ao Famalicão (2-2), o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves recebe o líder Sporting, no sábado, num embate que o técnico Moreno antevê “competitivo” pela qualidade que reconhece nos ‘leões’.



“Espero um jogo competitivo, um bom jogo, [com] o Sporting a jogar bem, muito identificado com todos os processos. Na minha opinião, é a melhor equipa do nosso campeonato, não só pelo que diz a classificação, mas [pela] qualidade de jogo, com atletas a nível individual com um talento incrível que, a qualquer momento, resolvem jogos sozinhos”, frisou o treinador na antevisão à partida.





Ainda assim, Moreno garantiu que os transmontanos irão entrar em campo “a acreditar” nas suas capacidades e na possibilidade de amealhar três pontos.





Já o treinador do Sporting alertou para a “fase sensível” da época que se aproxima e lembrou que os ‘leões’ têm de ganhar mesmo “não jogando tão bem” para manterem a liderança na I Liga de futebol.



Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Desportivo de Chaves, Rúben Amorim frisou que a equipa está “no bom caminho”, mas reconheceu que tem sentido dificuldades “principalmente fora de casa” e, com os próximos dois jogos na condição de visitante, este pode ser “um ponto de viragem”.



“Diria que fora de casa temos de ganhar não jogando tão bem ou tão bonito, mas temos de ganhar. E aí entram outras coisas sem ser a técnica. Entra a força, entra o querer, e isso vai ser muito importante nesta sequência de jogos. Diria que é uma fase sensível nesse aspeto e nós teremos de arranjar forma de vencer os jogos se queremos continuar na frente”, vincou, na Academia Sporting, em Alcochete.



Antes, o técnico já tinha admitido que a expectativa dos adeptos “é grande” e que “hoje em dia está tudo muito bem, mas basta passar para segundo lugar que tudo muda”, e lembrou que “o segundo classificado tem um ponto” de distância para o Sporting, motivo pelo qual assumiu que o seu foco “é só ganhar este jogo e nada mais do que isso”.



O Desportivo de Chaves até está no último lugar do campeonato, mas Rúben Amorim alertou os seus jogadores de que “nestes jogos não interessa muito em que lugar está o Chaves” e considerou normal que estes tenham de ser “chamados à atenção”.





