I Liga em Direto. Estoril Praia - FC Porto

O jogo entre Estoril Praia e FC Porto está agendado para este sábado, pelas 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota.

Na Amoreira, esta temporada, o Estoril Praia já ‘bateu o pé’ ao Benfica (1-1), apesar de ter um registo caseiro longe de ser vitorioso (um triunfo, cinco empates e uma derrota), mas chega ao embate com os ‘dragões’ claramente debilitado devido a um surto da covid-19 no clube, que levou a um pedido de adiamento do jogo, rejeitado pelo seu adversário.



Na última semana, o Estoril Praia, que tem Portimonense, Gil Vicente e Vitória de Guimarães à espreita do quinto posto, registou 25 pessoas infetadas com o coronavírus, entre jogadores e membros da equipa técnica.



Além dessa situação, a formação de Bruno Pinheiro está a passar talvez pela pior fase de época, com três jogos seguidos sem vencer, incluindo uma derrota e um empate na I Liga e uma eliminação na Taça de Portugal com o Tondela (3-1).



Já o FC Porto procura hoje aproveitar da melhor forma o deslize do Sporting nos Açores e fugir na liderança da I Liga de futebol, na deslocação ao campo do Estoril Praia, fragilizado por causa da covid-19, na 17.ª jornada.



Com a derrota de sexta-feira dos ‘leões’ perante o Santa Clara (3-2), no arranque da última ronda da primeira volta, o FC Porto pode iniciar 2022 isolado no comando do campeonato, mas para isso tem que vencer o atual quinto classificado e equipa surpresa da prova.



A formação de Sérgio Conceição vai poder contar com a sua maior figura, o extremo colombiano Luiz Diaz, que está de regresso após ter estado infetado com a covid-19, enquanto o capitão Pepe continua ausente devido a problemas físicos, assim como os laterais João Mário e Manafá, enquanto Zaidu está com a sua seleção.