I Liga em direto. FC Famalicão - SC Farense

O Famalicão, oitavo classificado, com 4 pontos, recebe hoje às 18:00, o Farense, em 10.º lugar, com 3, numa partida da 4.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, perspetivou um encontro difícil perante um Farense “motivado pelos recentes resultados e exibições”, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Há uma ideia vincada com um treinador que transita da época passada, jogadores com qualidade e experientes. Será uma tarefa difícil para nós. Teremos de ser muito competentes. O Famalicão quer regressar às vitórias, melhorar o seu jogo, percebendo que desse próprio jogo vamos ter oscilações às nossas ideias, porque ainda não estão maduras. Teremos sempre a ambição de disputar o resultado, tentando ganhar o jogo”, frisou.





O técnico famalicense que tem consciência que a equipa precisa de mudar muita coisa na dinâmica de jogo, desvalorizou, no entanto, a falta de eficácia na finalização.





Já o treinador do Farense sente que a sua equipa está mais tranquila, depois de ter conquistado a primeira vitória na I Liga portuguesa de futebol, e espera uma “boa resposta” na deslocação de sábado ao terreno do Famalicão.



“A vitória [5-0 sobre o Desportivo de Chaves] foi realmente importante por vários aspetos: foram os primeiros três pontos, para nos dar aquela tranquilidade, aquele sentimento de dever cumprido que as vitórias proporcionam. Traz confiança ao grupo de trabalho”, disse José Mota, na antevisão à partida da quarta ronda da prova.



Trabalhar sobre vitórias “traz um melhor ambiente, mais saudável, uma maior alegria”, acrescentou, reforçando que “tudo é diferente quando se tem vitórias, e vitórias alcançadas com esse ‘score’ de 5-0”.