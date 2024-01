I Liga em direto. FC Porto - SC Braga

O FC Porto, terceiro classificado, com 35 pontos, recebe este domingo, às 20:30, o Sporting de Braga, em quarto lugar, com 33, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

O treinador do FC Porto admitiu estar à espera de um jogo “difícil” perante o Sporting de Braga, na 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, “uma equipa cada vez mais assumida como candidata ao título”.



“O jogo de amanhã [domingo] terá a sua história e a sua vida. Temos de ser muito competentes em todos os momentos e também nas bolas paradas, onde o Sporting de Braga é muito fortíssimo e já fez mais de uma dezena de golos. Temos de estar atentos e explorar fragilidade do Sporting de Braga. Temos de preparar o jogo para darmos uma boa resposta e ganharmos o jogo”, referiu o técnico, em conferência de imprensa.



Relativamente ao facto de poder fazer alterações em relação ao último encontro com o Estoril Praia, a contar para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição garantiu que “o jogo da Amoreira já passou” e que “houve coisas positivas e outras que também não correram tão bem”, apesar da goleada por 4-0.



“Olhámos para ele para o positivo e o negativo. A partir daí, trabalhando em cima desses erros define-se a estratégia, procurando perceber quais são os pontos fortes da equipa que vamos defrontar amanhã e, depois, os jogadores que encaixarem melhor dentro dessa estratégia entrarão no onze inicial, sabendo que o jogo tem 90 e poucos minutos, e que os reforços que estão no banco e o plano traçado possa funcionar para ganharmos”, esclareceu.







Jà o treinador Artur Jorge disse querer que o Sporting de Braga apresente no reduto do FC Porto, para a I Liga de futebol, a mesma “personalidade e coragem” que mostrou na Luz, para a Taça de Portugal.

O treinador elogiou o FC Porto, “uma equipa tremendamente difícil”, mas notou que uma vitória permite aos bracarenses chegar ao terceiro lugar.







RTP c/ Lusa



Na antevisão do duelo da 17.ª jornada, poucos dias após a eliminação da Taça diante do Benfica (3-2), na quarta-feira, o técnico disse esperar ver replicado no Estádio do Dragão muito do que foi feito no terreno dos ‘encarnados’.“Queremos fazer um jogo muito competente no Dragão e pegar em muito do que fizemos na Luz, a competência, personalidade e coragem, isso será extremamente importante”, disse na conferência de imprensa de antevisão à partida que vai colocar frente a frente o terceiro e o quarto classificados, separados por dois pontos.As duas equipas vêm de empates para o campeonato, ambos por 1-1, o Sporting de Braga com o Vitória de Guimarães (em casa) e o FC Porto com o Boavista (fora).