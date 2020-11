I Liga em direto. Gil Vicente FC - Rio Ave FC

O Gil Vicente, 17.º e penúltimo classificado da I Liga, com cinco pontos, recebe este domingo o Rio Ave, sétimo, com 10, em jogo da oitava jornada, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol do Évora.

O treinador Ricardo Soares afirmou que o Gil Vicente quer fazer "um bom jogo" e "conquistar pontos" diante de um Rio Ave com "qualidade", em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.



Duas semanas depois de ter substituído Rui Almeida, o técnico frisou que o plantel, ainda com o "processo de jogo" em fase de assimilação, está mais preparado para o duelo com os vila-condenses do que para o jogo da semana passada, que marcou a sua estreia, perante o Oleiros, na terceira eliminatória da Taça de Portugal - os gilistas venceram 4-2 no desempate por grandes penalidades.