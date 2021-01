I Liga em direto. Marítimo . Boavista

O Marítimo, com 13 pontos e em sétimo lugar na tabela classificativa, recebe o Boavista, 16.º e penúltimo colocado, com nove pontos,, este domingo, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, num jogo da 12.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

O treinador Jesualdo Ferreira encarou hoje com naturalidade as dores de crescimento do renovado plantel do Boavista, que procurará consumar no domingo o regresso aos triunfos na I Liga de futebol, na deslocação ao Marítimo.



“Olhamos para as equipas mais fortes do campeonato e percebemos que tiveram no seu crescimento momentos em que as coisas não funcionam bem. Acho que está a acontecer isso aqui. Quando se começa a crescer, cai-se algumas vezes, mas sei que passos têm de ser dados na nossa evolução”, explicou o técnico, em conferência de imprensa.



Ao fim de quase três semanas de treinos, intercaladas com o empate em Paços de Ferreira (1-1) e a derrota na receção ao Sporting de Braga (1-4), o sucessor de Vasco Seabra está agradado com atletas “que querem aprender, crescer e estar cá em cima”.