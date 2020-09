I Liga em Direto. Moreirense - SC Farense

O Moreirense e o Farense estreiam-se este domingo, às 18:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em partida da ronda inaugural da I Liga, que será arbitrada por João Bento, da associação de Santarém.

O treinador Ricardo Soares admite esperar um Moreirense à imagem da última época, apesar das mudanças notadas antes da receção ao Farense, no domingo, em jogo da ronda inaugural da I Liga de futebol.





“Saíram sete jogadores que normalmente faziam parte das escolhas e entraram outros atletas. Apresentámos uma boa organização na pré-época, superior ao normal para esta fase, fruto dos jogadores que já cá estavam. Temos muito a melhorar e cada dia é importante para o crescimento coletivo”, apontou o técnico, em conferência de imprensa.





Já o treinador do Farense, Sérgio Vieira, refere que a equipa ainda está longe do seu potencial máximo, mas quer assinalar, este domingo, o regresso à I Liga, 18 anos depois, com uma vitória no terreno do Moreirense.





"Certamente que estamos longe do que achamos que pode ser o nosso potencial. Não só o potencial dos jogadores, mas também o do clube e de toda a estrutura, com muitos processos em andamento no regresso à elite do futebol português", referiu o técnico na antevisão, via videoconferência, à partida da ronda inaugural da prova.





Sérgio Vieira destacou que há jogadores "com potencial muito grande e alguns deles com qualidade comprovada", mas que o "'timing' e a forma como chegaram" não permitiram "elevá-los a um patamar desejado do ponto de vista físico".





“Tivemos menos tempo, mas um grande sentido de responsabilidade em representar o Moreirense, que habituou as pessoas a fazer bons campeonatos nos últimos anos. O grupo está com enorme vontade de ir a jogo, até pelos fatores que são conhecidos. A pandemia afeta-nos a todos e o futebol é uma libertação para os jogadores”, observou.Sobre o Moreirense - ao serviço do qual se estreou como técnico na I Liga, na época 2017/18 -, Vieira antecipa uma "uma partida difícil por várias particularidades, como a dimensão do campo e as excelentes equipas" que o adversário tem apresentado, "superando os seus objetivos com lugares na parte cimeira da tabela".