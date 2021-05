I Liga em direto. Paços de Ferreira - CS Maritimo

O Paços de Ferreira ocupa o quinto lugar, com 49 pontos, enquanto o Marítimo é 14.º classificado, com 33, cinco de vantagem para os lugares de descida direta e três relativamente ao 16.º, ocupado pelo Boavista, que vai disputar o ‘play-off' de manutenção.

O treinador Pepa assinalou que o Paços de Ferreira quer garantir o quinto lugar na I Liga de futebol, após assegurar a qualificação para as competições europeias, e que isso passa por vencer o Marítimo na 32.ª jornada.



"Esta qualificação é um feito histórico e o que foi conseguido aqui é fantástico, mas isto para nós não acabou. Queremos a cereja no topo do bolo, que é garantir o quinto lugar, e isso consegue-se ganhando amanhã [domingo] ao Marítimo", disse Pepa, na conferência de antevisão do jogo de abertura da antepenúltima jornada do campeonato.





O técnico pacense reconheceu ter ficado "muito emocionado" com uma nova presença da equipa nas competições europeias, "um feito histórico" alcançado após a derrota do Santa Clara na visita a Famalicão (1-0), na sexta-feira, mas lembrou que "não há tempo para festejar", até porque "há mais coisas a conquistar".





Em relação ao Marítimo, ainda a lutar pela permanência, o técnico dos ‘castores' disse ser necessário ao Paços estar no melhor registo para conseguir vencer "uma equipa forte e competitiva".



"[O Marítimo] Tem vindo numa recuperação tremenda, tem boas individualidades e é uma equipa difícil de ‘agredir' no seu processo defensivo. Vamos ter de estar no nosso melhor, mas também queremos muito colocar um carimbo final no quinto lugar", concluiu.







As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no domingo, às 15:00, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.