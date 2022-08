I liga em direto. Paços de Ferreira - Portimonense

Paços de Ferreira e Portimonense, ainda sem qualquer ponto no campeonato, defrontam-se no estádio Capital do Móvel, esta segunda-feira, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de Hugo Pinheiro, da associação de Braga.

O treinador César Peixoto disse esperar mais eficácia do Paços de Ferreira frente ao “difícil” Portimonense, destacando a importância de começar o campeonato em casa com uma vitória, na segunda jornada da I Liga de futebol.



“É importante começar o campeonato em casa a vencer e esperamos ser mais eficazes. Temos de criar um ambiente difícil para mantermos as dificuldades que os adversários costumam sentir a jogar aqui, até porque em casa temos de ser favoritos”, disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo de segunda-feira.



O técnico pacense mantém a pressão da vitória para “um jogo difícil”, lembrando as características do Portimonense, uma equipa que na época passada fez mais pontos como visitante.



“Vai ser um jogo difícil, o Portimonense no ano passado fez mais pontos fora do que em casa, são muito fortes nos duelos e bolas paradas, tanto defensiva como ofensivamente, muito competitivos e agressivos. Só temos de contrapor esse maior poderio físico com a nossa forma de jogar. São mais altos e robustos, mas isso não quer dizer nada”, referiu.







Já Paulo Sérgio, que se tornará o treinador do Portimonense com mais jogos na I Liga portuguesa de futebol na deslocação desta segunda-feira a Paços de Ferreira, disse estar mais focado no adversário do que em registos pessoais.

“Nem estou tão pouco a pensar nisso. A única coisa em que tenho de estar focado é em liderar os nossos homens a conseguir um bom resultado em Paços. É o único sentimento e o único foco que tenho na minha cabeça diariamente. É para isso que trabalhámos durante a semana e nos preparámos para ir a Paços competir pelos pontos. O resto é história, que se encarrega desses registos”, disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida da segunda ronda do campeonato.Paulo Sérgio, de 54 anos, que lidera o Portimonense desde fevereiro de 2020, somará na segunda-feira 84 jogos ao comando dos algarvios no primeiro escalão do futebol português, ultrapassando Vítor Oliveira (83).Face à derrota caseira na jornada inaugural frente ao Boavista (0-1), o treinador considerou que a equipa fez “um bom jogo, um jogo competente”, ao qual faltou eficácia.