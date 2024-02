I Liga em direto. SC Farense - Moreirense FC

Farense, nono classificado, com 26 pontos, e Moreirense, sexto, com 35, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

O treinador do Farense disse que espera um bom espetáculo no jogo deste sábado com o Moreirense, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, que opõe duas equipas tranquilas e que praticam bom futebol.



“Ambas as equipas podem proporcionar um bom jogo, porque têm argumentos para isso. São equipas que têm feito, quer Moreirense quer Farense, um campeonato muito tranquilo, com um nível exibicional agradável. Portanto, podemos todos proporcionar um bom espetáculo”, disse José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema algarvio.



O técnico considerou o Moreirense “a equipa sensação” da I Liga, ressalvando que os seus jogadores percebem o valor do adversário, estão “conscientes das dificuldades” e vão apresentar-se “com intenção e sentido de vitória”.



“Antevejo um jogo extremamente difícil, contra uma equipa competitiva, com bons executantes e que tem feito um excelente campeonato, quer em casa quer fora”, referiu José Mota.





Sublinhando que os “os adjetivos são todos favoráveis” à formação de Moreira de Cónegos, sexta classificada, o treinador do Farense explicou que o rival é uma equipa “muito bem orientada, muito coesa, muito forte, muito solidária”.





Já o treinador adversário, Rui Borges, referiu que o Moreirense tem de ser um “coletivo muito rigoroso” para derrotar um Farense competitivo e “forte em casa”, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, este sábado.



Apesar de esperar um jogo “muito diferente” do que se realizou na segunda-feira, com o Sporting (derrota por 2-0), perante um adversário diferente, com um sistema de jogo diferente, o técnico alertou que os minhotos têm de ser “mais rápidos” na hora de decidir e de agir, seguindo o exemplo da mobilidade demonstrada na segunda parte da receção aos ‘leões’.



“Compete-nos ser o que temos sido desde o início da época, uma equipa muito intensa e comprometida, em que o coletivo tem de estar muito rigoroso. Acredito que estejamos preparados para o que vamos encontrar em termos de público, de duelos, de intensidade”, disse, na conferência de antevisão ao embate marcado para as 15:30, em Faro.



À espera de “um público que empurra a equipa da casa” no Estádio de São Luís, o técnico dos ‘cónegos’ pediu “equilíbrio emocional” aos seus pupilos e vincou que a equipa treinada por José Mota, nona da tabela, com 26 pontos, é “forte em casa”, distinguindo-se especialmente na hora de contra-atacar.



“É uma equipa muito competitiva, um pouco à nossa imagem, com a base da época passada, que se torna forte e intensa em casa. É uma das melhores equipas nas transições ofensivas e tem especialistas em bolas paradas. É uma equipa objetiva. Tem jogadores agressivos no último terço, que procuram as costas da linha defensiva”, descreveu.









RTP c/Lusa