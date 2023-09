I Liga em direto. SL Benfica - Vitória SC

O Benfica joga este sábado com o Vitória de Guimarães, em encontro da quarta jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Nuno Almeida, que terá início às 20.30, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O treinador Roger Schmidt admitiu que espera um jogo difícil frente ao Vitória de Guimarães, da quarta jornada da I Liga de futebol, mas acredita que o Benfica está preparado para “tentar marcar logo de início”.



Questionado sobre a eventual chamada do guarda-redes Trubin à titularidade, Schmidt disse que não iria revelar as suas opções para o jogo e que deu algumas semanas a Trubin para se habituar à equipa e aos colegas, mas lembrou que “Samuel [Soares] também reúne condições para jogar”.



“Temos muita qualidade na baliza e é preciso decidir. Tento sempre encontrar os melhores momentos para dar minutos a todos os jogadores e isso não acontece só com os guarda-redes. Às vezes, os jogadores são capazes de colocar em prática muito rapidamente aquilo que fazemos nos treinos, outras vezes demoram mais tempo”, disse.





Sobre o adversário de sábado, Roger Schmidt disse que o Vitória de Guimarães "é uma boa equipa, que tem alguns jogadores novos e um novo treinador”, pelo que espera um "jogo difícil perante um adversário motivado".





O treinador Paulo Turra afirmou que o Vitória de Guimarães deve ser uma equipa intensa e agressiva, com vontade de ter bola, na visita ao Benfica, para a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Líder do campeonato após vencer os primeiros três jogos do campeonato, o conjunto vimaranense quer jogar com intensidade no Estádio da Luz, em Lisboa, ser agressivo sem a bola e mostrar que “sabe o que quer” quando a tem frente a um “adversário forte”, campeão nacional em título.



Convencido de que os triunfos a abrir a I Liga dão “mais energia” ao plantel, o treinador vitoriano considerou indiferente defrontar os ‘encarnados’ no sábado ou numa fase mais adiantada da época e vincou que o resultado do jogo será a consequência do desempenho dos seus pupilos, tendo recusado esclarecer se considera positivo um empate.