I Liga em direto. Sporting CP - SL Benfica

O Sporting recebe o Benfica este domingo, em desafio da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

O treinador Rúben Amorim explicou na conferência de imprensa de anticipação ao clássico que o dia de folga concedido ao plantel do Sporting durante a “semana longa” de preparação do encontro com o Benfica, da I Liga de futebol, é procedimento habitual no clube.



Confrontado com as críticas dos adeptos à gestão do descanso dos jogadores em vésperas de um dérbi, o técnico lembrou que, no momento que a equipa atravessa, “tudo pode ser utilizado como um problema”, mas frisou que não toma decisões “pelo que as pessoas pensam”.



Sem se deter, Amorim frisou que a planificação é feita a pensar em “ajudar os jogadores”, a quem pretende passar a ideia de que “em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugares” faz sempre “a mesma coisa”.





Do lado 'encarnado' Roger Schmidt salientou, também na conferência de antevisão ao grande jogo que, a grande motivação e confiança com que o Benfica parte domingo para o dérbi lisboeta da 33.ª ronda, no reduto do Sporting.



O treinador do Benfica lembrou as dificuldades que o Sporting irá aplicar, por ser “uma grande equipa, com qualidade individual, criatividade e velocidade, uma abordagem tática clara, um muito bom treinador e muito perigoso nos momentos de transição”.



“Penso que é um jogo difícil no domingo, mas estamos em grande forma, jogámos bom futebol nas últimas semanas. Respeitamos o adversário, mas estamos completamente focados nos 90 minutos e confiamos profundamente em nós. Estamos preparados para fazer uma boa partida e vencer o jogo”, afirmou o técnico germânico, de 56 anos. Frisando ser um ‘não-assunto’ o local onde o Benfica se pode sagrar campeão, uma vez que o poderá ser na casa do rival lisboeta, algo que somente aconteceu numa ocasião, há 48 anos, Roger Schmidt abordou possíveis alterações no ‘onze’ inicial para domingo.







A equipa orientada por Rúben Amorim segue em quarto lugar no campeonato e caso ganhe conquista a terceira posição na tabela classificativa, ocupada ainda pelo Braga, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Já o Benfica lidera a classificação, com mais quatro pontos do que o FC Porto, e pode ser campeão nacional já este domingo caso vença o rival Sporting, em alvalade.