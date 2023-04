I Liga em direto. Sta. Clara - Desp. Chaves

O Santa Clara, 18.º e último classificado, com 15 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 10.º, com 36, este domingo, às 17:00 locais (18:00 no continente português), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O treinador do Santa Clara afirmou que, apesar de ser uma tarefa árdua, a equipa vai lutar pela manutenção na I Liga de futebol enquanto for “matematicamente possível”, alertando para as dificuldades frente ao Desportivo de Chaves.



“Enquanto matematicamente for possível, nós temos de nos agarrar a essa chance. É com ela que nos alimentamos e é por ela que trabalhamos, para que seja possível a manutenção. Sabemos da tarefa árdua que temos, mas é possível”, declarou.



Danildo Accioly falava hoje na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Desportivo de Chaves, a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol.





O técnico alertou que o adversário vai estar moralizado após a vitória diante do Benfica (1-0), mas lembrou que o Santa Clara vem de uma “boa exibição” frente ao FC Porto (derrota por 2-1).





Já o treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, desvalorizou o ciclo de desaires do Santa Clara e quer o plantel no seu máximo para vencer os insulares no encontro da 29.ª jornada da I Liga de futebol.



Depois de ter recebido e vencido o líder Benfica (1-0), o Desportivo de Chaves defronta o último classificado da I Liga, o Santa Clara, no domingo. Apesar do ciclo de 12 derrotas consecutivas do emblema insular, Vítor Campelos espera um jogo “extremamente difícil” em Ponta Delgada.



“Os nossos jogadores terão de ser iguais a eles próprios: muito focados, com grande determinação e atitude, além de uma grande concentração”, frisou o treinador na antevisão ao encontro.



Apesar de ocupar o 18.º e último lugar da tabela classificativa, o segundo posto de despromoção direta, com 15 pontos, o técnico vimaranense não espera facilitismos.