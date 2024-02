I Liga em direto. Vitória SC - Casa Pia

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 41 pontos, recebe o Casa Pia, 12.º, com 23, em desafio marcado para as 20h30 deste sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Bruno Pires Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

O treinador Álvaro Pacheco afirmou que os jogadores do Vitória de Guimarães devem ser “agressivos e dominantes” para regressarem aos triunfos na receção ao Casa Pia, em desafio da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



A equipa minhota deve ter a mesma abordagem do encontro da ronda anterior, com o Portimonense (1-1), mas “manter a concentração e o rigor no tempo todo”, frente a um adversário que derrotou o Arouca na 22.ª jornada (1-0), com um novo treinador ao ‘leme’, Gonçalo Santos.





“Vai ser um jogo difícil. A entrada do novo treinador teve um impulso positivo na equipa. Mudou um pouco o sistema de jogo. O nosso foco é entrarmos intensos e agressivos, dentro daquilo que nos caracteriza, sermos dominantes e regressar às vitórias em casa, em frente aos nossos adeptos”, disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 20:30 de sábado.





Já o treinador Gonçalo Santos apontou uma abordagem corajosa do Casa Pia na visita ao reduto do Vitória de Guimarães, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, após regressar aos triunfos na sua estreia.



“O Vitória de Guimarães tem o aspeto positivo de ter um estádio sempre com adeptos fervorosos que apoiam e empurram muito a equipa. O Álvaro Pacheco transmite muita garra à equipa e gosta de um jogo ofensivo. É mais uma motivação extra para nós, são estes jogos que nos dão mais ‘pica’. Teremos uma abordagem corajosa. Acredito muito no compromisso, no trabalho diário dos jogadores e que vamos ser muito melhores do que no domingo [no jogo diante do Arouca]”, expressou, em conferência de imprensa.



Gonçalo Santos iniciou a sucessão de Pedro Moreira no cargo técnico com uma vitória caseira perante o Arouca, por 1-0, que pôs termo a uma série de cinco duelos seguidos sem vencer, permitindo “aumentar os níveis de confiança e o prazer diário” na equipa.



“Esta semana foi muito melhor do que a anterior. Quando se trabalha em cima de uma vitória, o estado anímico de toda a gente é sempre mais positivo. Trabalhámos durante esta semana para o nosso estado anímico ser ainda mais positivo, estarmos confiantes e sermos ainda melhores”, atirou, frisando a “excelente resposta, união e entreajuda”.









RTP c/Lusa