I Liga em Direto. Vitória SC - Rio Ave FC

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 26 pontos, recebe hoje o Rio Ave, 16.º, com 12, em desafio marcado para as 15:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

O treinador Álvaro Pacheco afirmou que o Vitória de Guimarães quer atingir os 29 pontos na I Liga de futebol e passar o Natal com a sensação de “dever cumprido”, com um triunfo sobre o Rio Ave.



Convencido de que os vitorianos poderiam ter conseguido três pontos e não um na visita ao Boavista (1-1), na jornada anterior, o técnico frisou que os seus pupilos devem manter a “qualidade de jogo” no duelo da 15.ª jornada, pedindo aos adeptos um “ambiente fantástico”, marcado pelo contexto natalício.



“É um jogo especial, ainda mais numa altura tão bonita, em que vamos estar com as nossas famílias. Queremos ir para as festas com um sorriso e com a sensação de dever cumprido. A prenda que queremos, para a família vitoriana e para nós, é chegar aos 29 pontos. Mas temos de ser iguais a nós próprios”, disse, na antevisão ao duelo marcado para as 15:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Já o treinador do Rio Ave disse acreditar que a sua equipa pode vencer o Vitória de Guimarães "se estiver ao melhor nível" no encontro da 15.ª jornada da I Liga de futebol, no sábado.



“Podemos ser uma equipa difícil para qualquer adversário e vamos ser muito competitivos. Se formos o Rio Ave ao melhor nível, podemos claramente vencer este jogo. Estamos preparados para as dificuldades, mas temos uma palavra a dizer”, disse Luís Freire, em conferência de imprensa.



O conjunto vila-condense está numa série invencível que dura há cinco jornadas, registando uma vitória e quatro empates neste periodo, mas o treinador quer melhorar esse pecúlio, regressando aos triunfos já nesta partida.