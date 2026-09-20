I Liga. Estoril - Casa Pia

O Estoril Praia, 17.º classificado, com dois pontos, recebe este domingo o Casa Pia, 18.º, com um, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a partir das 18:00, num jogo que terá a arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.

Estoril





O treinador do Estoril Praia, Vasco Matos, assumiu que a equipa precisa da primeira vitória da época e acredita que a vai conseguir frente ao Casa Pia, adversário na sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Vamos entrar no jogo em busca da vitória, que procuramos muito. As vitórias são sempre extremamente importantes. As semanas têm sido boas, a equipa tem vindo a crescer e os jogos têm mostrado isso. Sinto a equipa com confiança no processo e a perceber melhor as nossas ideias”, disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



Depois de um mercado que trouxe a maioria dos reforços apenas nos últimos dias, Vasco Matos frisa que os jogadores estão já a demonstrar estar alinhados com as ideias que quer incutir na equipa.





Casa Pia





O treinador do Casa Pia, Filipe Coelho, afirmou que o grupo se encontra muito focado para conquistar o primeiro triunfo na visita ao Estoril Praia, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Ambicionamos chegar à Amoreira cumprindo com os patamares de evolução. O jogo com o FC Porto teve um resultado demasiado pesado [derrota por 4-1], mas sinto o grupo muito focado em aceitar este novo desafio e perceber que lutaremos muito para procurar a primeira vitória no campeonato”, considerou Filipe Coelho.Os ‘gansos’ encontram-se na 18.ª e última posição da tabela classificativa, com apenas um ponto somado, mas deslocam-se ao reduto do penúltimo colocado, o que dá um caráter importante a um jogo entre clubes ainda à procura do sabor da vitória.