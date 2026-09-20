O Estoril Praia, 17.º classificado, com dois pontos, recebe este domingo o Casa Pia, 18.º, com um, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a partir das 18:00, num jogo que terá a arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.
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Desporto
I Liga. Estoril - Casa Pia
RTP c/Lusa
Estoril
O treinador do Estoril Praia, Vasco Matos, assumiu que a equipa precisa da primeira vitória da época e acredita que a vai conseguir frente ao Casa Pia, adversário na sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.
“Vamos entrar no jogo em busca da vitória, que procuramos muito. As vitórias são sempre extremamente importantes. As semanas têm sido boas, a equipa tem vindo a crescer e os jogos têm mostrado isso. Sinto a equipa com confiança no processo e a perceber melhor as nossas ideias”, disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.
Depois de um mercado que trouxe a maioria dos reforços apenas nos últimos dias, Vasco Matos frisa que os jogadores estão já a demonstrar estar alinhados com as ideias que quer incutir na equipa.
“Vamos entrar no jogo em busca da vitória, que procuramos muito. As vitórias são sempre extremamente importantes. As semanas têm sido boas, a equipa tem vindo a crescer e os jogos têm mostrado isso. Sinto a equipa com confiança no processo e a perceber melhor as nossas ideias”, disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.
Depois de um mercado que trouxe a maioria dos reforços apenas nos últimos dias, Vasco Matos frisa que os jogadores estão já a demonstrar estar alinhados com as ideias que quer incutir na equipa.
Casa Pia
O treinador do Casa Pia, Filipe Coelho, afirmou que o grupo se encontra muito focado para conquistar o primeiro triunfo na visita ao Estoril Praia, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.
“Ambicionamos chegar à Amoreira cumprindo com os patamares de evolução. O jogo com o FC Porto teve um resultado demasiado pesado [derrota por 4-1], mas sinto o grupo muito focado em aceitar este novo desafio e perceber que lutaremos muito para procurar a primeira vitória no campeonato”, considerou Filipe Coelho.
Os ‘gansos’ encontram-se na 18.ª e última posição da tabela classificativa, com apenas um ponto somado, mas deslocam-se ao reduto do penúltimo colocado, o que dá um caráter importante a um jogo entre clubes ainda à procura do sabor da vitória.