I Liga. Santa Clara - Sporting Braga

O Santa Clara, quarto classificado com 14 pontos, vai receber o Sporting de Braga, sétimo, com 10, e menos um jogo, este domingo, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Fábio Veríssimo (Associação de Leiria).

Santa Clara





O treinador Petit alertou para o "grau de exigência maior” do jogo frente ao Sporting de Braga, mas garantiu que o Santa Clara está motivado para dar continuidade domingo ao “bom trabalho” na I Liga de futebol.

Com o Santa Clara a realizar o melhor arranque da sua história na I Liga (com quatro vitórias e dois empates), Petit realçou que a equipa açoriana está em “crescimento” e garantiu que os jogadores estão motivados.





Sporting de Braga





O treinador Carlos Vicens sublinhou hoje que não bastará o Sporting de Braga dar “100 por cento” para vencer no terreno do Santa Clara, no domingo, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Esperamos um rival difícil, ainda não tem nenhuma derrota, imagino uma equipa com confiança e a querer ganhar. O que podemos controlar é o Braga que teremos em campo. Todos sabemos das dificuldades acrescidas de jogar fora e amanhã [domingo] é um dia para dar um extra”, disse em conferência de imprensa de antevisão.



O treinador notou que a equipa minhota teve “mais dias de preparação” do que em relação a outros jogos, pelo que “não pode haver desculpas para querer ganhar do início ao fim”.



“Teremos que defender e atacar bem, ter acerto nas áreas e nas bolas paradas, ganhar duelos e segundas bolas. Para ganhar lá, precisamos de tudo isto”, reforçou.



“É o [jogo] de grau de exigência maior por aquilo que nos últimos anos o Braga tem vindo a fazer. Fica sempre nos primeiros quatro classificados. É uma equipa com qualidade de jogo, bem trabalhada, com processos bem definidos, mas do outro lado também tem aqui uma equipa que quer dar continuidade ao bom trabalho”, afirmou.O técnico falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Sporting de Braga, a contar para a sétima jornada do campeonato.