O Santa Clara, quarto classificado com 14 pontos, vai receber o Sporting de Braga, sétimo, com 10, e menos um jogo, este domingo, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Fábio Veríssimo (Associação de Leiria).
Direto
Desporto
I Liga. Santa Clara - Sporting Braga
RTP c/Lusa
Santa Clara
O treinador Petit alertou para o "grau de exigência maior” do jogo frente ao Sporting de Braga, mas garantiu que o Santa Clara está motivado para dar continuidade domingo ao “bom trabalho” na I Liga de futebol.
“É o [jogo] de grau de exigência maior por aquilo que nos últimos anos o Braga tem vindo a fazer. Fica sempre nos primeiros quatro classificados. É uma equipa com qualidade de jogo, bem trabalhada, com processos bem definidos, mas do outro lado também tem aqui uma equipa que quer dar continuidade ao bom trabalho”, afirmou.
O técnico falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Sporting de Braga, a contar para a sétima jornada do campeonato.
Com o Santa Clara a realizar o melhor arranque da sua história na I Liga (com quatro vitórias e dois empates), Petit realçou que a equipa açoriana está em “crescimento” e garantiu que os jogadores estão motivados.
Sporting de Braga
O treinador Carlos Vicens sublinhou hoje que não bastará o Sporting de Braga dar “100 por cento” para vencer no terreno do Santa Clara, no domingo, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.
“Esperamos um rival difícil, ainda não tem nenhuma derrota, imagino uma equipa com confiança e a querer ganhar. O que podemos controlar é o Braga que teremos em campo. Todos sabemos das dificuldades acrescidas de jogar fora e amanhã [domingo] é um dia para dar um extra”, disse em conferência de imprensa de antevisão.
O treinador notou que a equipa minhota teve “mais dias de preparação” do que em relação a outros jogos, pelo que “não pode haver desculpas para querer ganhar do início ao fim”.
“Teremos que defender e atacar bem, ter acerto nas áreas e nas bolas paradas, ganhar duelos e segundas bolas. Para ganhar lá, precisamos de tudo isto”, reforçou.
“Esperamos um rival difícil, ainda não tem nenhuma derrota, imagino uma equipa com confiança e a querer ganhar. O que podemos controlar é o Braga que teremos em campo. Todos sabemos das dificuldades acrescidas de jogar fora e amanhã [domingo] é um dia para dar um extra”, disse em conferência de imprensa de antevisão.
O treinador notou que a equipa minhota teve “mais dias de preparação” do que em relação a outros jogos, pelo que “não pode haver desculpas para querer ganhar do início ao fim”.
“Teremos que defender e atacar bem, ter acerto nas áreas e nas bolas paradas, ganhar duelos e segundas bolas. Para ganhar lá, precisamos de tudo isto”, reforçou.