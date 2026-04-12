I Liga. Estoril - FC Porto

O Estoril Praia, sétimo classificado, com 37 pontos, está a receber este domingo, o líder FC Porto, com 73, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, numa partida que arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.

Estoril





O treinador Ian Cathro recusou estar satisfeito com o que já alcançou esta época pelo Estoril Praia e, por isso, quer regressar às vitórias frente ao FC Porto, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sobre os últimos dois jogos, em que o Estoril perdeu com Rio Ave e Arouca, Cathro admitiu que a equipa está a sentir dificuldades em “lidar com a frustração”.





FC Porto





O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, reiterou a importância de manter a equipa focada a cada jogo na parte final da temporada, de modo a conservar a liderança da I Liga de futebol.



Na antevisão da deslocação ao terreno do Estoril Praia, que se realiza no domingo, o técnico italiano desvalorizou o empate frente ao Famalicão na última jornada (2-2), numa altura em que os 'dragões' lideram o campeonato com mais cinco pontos do que o Sporting, segundo classificado, embora com mais um jogo disputado.



“Todos os jogos têm o seu peso, mas o foco não está nas consequências. O que importa é estarmos absolutamente conectados nos 45 dias que ainda nos restam, em todos os momentos. Do lado de fora, tentam construir uma narrativa. Se o jogo de [domingo] não correr bem e tudo colapsar, é algo que ajuda a vender jornais”, afirmou, em conferência de imprensa, no Olival.



Sobre o Estoril Praia, que o FC Porto venceu por 1-0 na primeira volta, Farioli antecipou um adversário “muito ofensivo” e considerou a época dos ‘canarinhos’ “muito positiva”.



“Vai sempre haver uma estratégia um pouco diferente em função do adversário e do momento, mas queremos conseguir os nossos objetivos da forma que gostamos de trabalhar. Por isso, temos muita motivação para este jogo”, disse, em conferência de imprensa.Na antevisão ao encontro com os ‘dragões’, agendado para domingo, no Estoril, Cathro antecipou dificuldades, embora garantindo a intenção dos estorilistas de serem protagonistas ao longo dos 90 minutos.“Vamos entrar num jogo muito competitivo, mas como somos uma equipa que quer crescer, que quer atingir objetivos, queremos estar bem em todas as ações do jogo. Temos de nos focar em cada ação. Toda a gente sabe da dificuldade, mas vamos a jogo na mesma”, adiantou o escocês.