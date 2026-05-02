I Liga. Famalicão - SL Benfica

O Benfica visita o Famalicão, este sábado, em partida da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18h00, no Estádio Municipal de Famalicão, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).

Famalicão





O treinador do Famalicão afirmou que a sua equipa vai encarar o duelo com o Benfica, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, “como todos os outros, para ganhar”.

“Temos um olho no Benfica, mas a mente no nosso jogo e o coração na nossa forma de viver. Os nossos adeptos não assinam empates e nós também não. Lutamos sempre pelos três pontos”, disse.





Benfica





A equipa orientada por José Mourinho procura a quarta vitória consecutiva no campeonato para deixar a cinco pontos, provisoriamente, o Sporting, que só entra em campo na segunda-feira, frente ao Vitória de Guimarães, em Alvalade.



Já o Famalicão, quinto classificado, a cinco pontos do quarto, o Sporting de Braga, não perde para o campeonato desde 15 de fevereiro, quando cedeu, em casa, com o Sporting (1-0), e venceu cinco dos nove jogos que disputou desde então.



“É surpresa só para quem não está atento. São, efetivamente, uma ótima equipa, com ambição de se qualificarem para uma das duas competições europeias ao alcance. É uma equipa que terá, para além disso, seguramente, a ambição de ganhar ao Benfica”, alertou Mourinho.





Na antevisão ao encontro, agendado para hoje, em Famalicão, Hugo Oliveira reconheceu a dificuldade do desafio, frente a um adversário que considera estar “talvez no melhor momento da época” e ainda a lutar pelos lugares cimeiros, mas garantiu ambição total da sua equipa.Apesar de o Famalicão discutir lugares europeus a três jornadas do fim, Hugo Oliveira rejeitou alterar o foco competitivo, insistindo na importância de manter a identidade da equipa.