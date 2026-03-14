I Liga. FC Arouca - SL Benfica

O Arouca, 11.º classificado da I Liga, com 26 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 59, este sábado, a partir das 20h30, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto, em jogo da 26.ª jornada da prova.

FC Arouca





O treinador do Arouca, Vasco Seabra, assumiu esperar um Benfica intenso, sem "variar muito o que tem vindo a fazer", sem abdicar de querer ser "protagonista", no encontro da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

Vasco Seabra rejeita que seja a última oportunidade para o Arouca, que empatou frente ao Benfica na segunda volta da temporada passada (2-2), conseguir pontos diante dos 'grandes' do futebol português, atribuindo um lugar ao Sporting de Braga nesse lote de equipas.





SL Benfica





O Benfica visita hoje o Arouca, na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode igualar provisoriamente na segunda posição o bicampeão Sporting, cujo jogo com o Tondela foi adiado para data a anunciar.



Depois do encontro com o FC Porto (2-2), os ‘encarnados’ tentam regressar aos triunfos frente ao 11.º classificado, às 20:30, num encontro em que não vão contar novamente com o norueguês Aursnes e podem também não ter José Mourinho no banco, depois de ter sido castigado com um jogo e 11 dias de suspensão, após a expulsão frente aos ‘dragões’.



O Benfica, que permanece invicto e tem 59 pontos, menos sete do que o líder FC Porto, que joga no domingo com o Moreirense, e menos três do que o Sporting, apenas perderam uma vez em casa do Arouca – e em Aveiro – em oito encontros, não sofrendo golos nas últimas quatro visitas.



Para o encontro de sábado, no Estádio Municipal de Arouca, o técnico não espera que os 'encarnados' apresentem um "bloco expectante", antevendo uma pressão à primeira fase de construção dos 'lobos', que espera conseguir contrariar."Espero um Benfica forte, intenso, que vai querer pressionar e entrar forte no jogo para resolvê-lo. Acabou bem o jogo com o FC Porto, por cima da equipa que está em primeiro lugar, a recuperar de dois golos de desvantagem. O Benfica é pressionante e dominador, mas queremos competir contra isso e sermos os protagonistas", expressou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.