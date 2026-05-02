I Liga. FC Porto - Alverca

O FC Porto, líder da I Liga, com 82 pontos, recebe o Alverca, nono, com 38, a partir das 20:30 deste sábado, sob arbitragem de David Rafael Silva, em encontro da 32.ª ronda.

FC Porto





O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, assegurou que a sua equipa encarou a receção ao Alverca, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, com a "abordagem certa", sem pensar nos eventuais festejos do título.



A uma vitória de garantir matematicamente o 31.º campeonato, o técnico diz ter "consciência" da importância do encontro de sábado, mas alerta para a necessidade de o encarar com seriedade e sobreaviso, relembrando o recente empate do Sporting frente ao Tondela (2-2).



"Temos a consciência daquilo que o jogo pode significar, mas o nosso foco tem de estar no jogo e não a pensar em celebrações. O que aprendemos com os resultados desta semana é que os jogos não acabam até ao final", disse, em conferência de imprensa, no Olival.



Os 'dragões' podem sagrar-se campeões ainda antes de entrarem em campo, caso o Benfica, segundo classificado, perca diante do Famalicão, que termina minutos antes do compromisso dos 'azuis e brancos'. Se as 'águias' empatarem, basta aos portistas replicar o resultado.











Alverca





O treinador do Alverca, Custódio Castro, prometeu uma equipa ambiciosa e competitiva no jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol frente ao FC Porto, a disputar no sábado, no Estádio do Dragão.

O Alverca vai ao Estádio do Dragão com a manutenção na I Liga de futebol assegurada, num jogo que pode dar o título ao FC Porto em caso de triunfo portista, mas o treinador dos ribatejanos assume que a sua equipa vai tentar mostrar a ambição e a competitividade que a tem caracterizado ao longo da temporada., vincou o técnico dos ribatejanos em conferência de imprensa.