I Liga. FC porto - Moreirense

O líder da I Liga FC Porto, com 66 pontos, defronta o Moreirense, sexto classificado, com 35, a partir das 20h30 deste domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, a contar para a 26.ª jornada da competição, sob arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.

O FC Porto procura hoje, na receção ao Moreirense, fugir à condição na liderança da I Liga de futebol, podendo chegar, em caso de vitória, aos sete pontos de vantagem sobre o Sporting, de ‘folga’ na 26.ª jornada.



Com os ‘leões’ ainda sem data para receber o Tondela, devido à participação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto pode construir no Dragão uma vantagem ainda maior, no duelo contra o sétimo classificado da competição.





Para isso, a equipa do italiano Farioli tem de regressar aos triunfos na I Liga, depois do 2-2 na última ronda, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde deixou fugir uma vantagem de dois golos frente ao Benfica.





FC Porto





O treinador portista, Francesco Farioli, destacou o posicionamento do FC Porto em três competições, na que deveria ser uma "época de reconstrução", em antevisão ao encontro com o Moreirense, da 26.ª jornada da I Liga de futebol.



Após a vitória em Estugarda (2-1), na quinta-feira, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o italiano enalteceu o percurso dos 'dragões' na temporada, numa altura em que lideram o campeonato e são semifinalistas da Taça de Portugal.





Moreirense





O treinador Vasco Botelho da Costa afirmou que o Moreirense encara com “máxima seriedade” a visita a um FC Porto “extraordinário”, sobretudo na pressão, em desafio da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Ciente de que os seus jogadores estão “mais confortáveis” após somarem os 35 pontos que considera necessários para a manutenção no principal escalão, o técnico realçou “o enorme mérito” com que a formação minhota atingiu esse patamar de “grande tranquilidade” e prometeu superação perante as dificuldades que se adivinham no domingo, no Estádio do Dragão, perante o líder do campeonato.

