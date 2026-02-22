I Liga. FC Porto - Rio Ave

O FC Porto, líder da I Liga, com 59 pontos, recebe o Rio Ave, 15.º classificado, com 20, a partir das 20h30 de domingo, num jogo a contar para a 23.ª jornada da prova que será arbitrado por David Rafael Silva, da associação do Porto.

FC Porto





O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, desvalorizou a diferença de 39 pontos para o Rio Ave, adversário dos 'dragões' na 23.ª jornada da I Liga de futebol, tendo o desaire frente ao Casa Pia como alerta.

Depois do triunfo sofrido na Madeira, diante do Nacional (1-0), que terminou uma série de dois jogos sem vencer, os 'azuis e brancos' defrontam um Rio Ave em crise, com cinco derrotas consecutivas, mas o técnico recusa uma abordagem complacente.





Nos últimos nove jogos, o FC Porto marcou apenas um golo em sete, com o treinador a assumir que há espaço para melhorias no capítulo ofensivo, mas lembrando que "basta marcar mais um golo do que o adversário para ganhar jogos de futebol".









Rio Ave





O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, pede uma equipa “corajosa, compacta e eficiente” na visita ao líder FC Porto, este domingo.



Na antevisão ao encontro no Estádio do Dragão, o técnico grego reconheceu a dificuldade da tarefa frente ao primeiro classificado, mas salientou que os vila-condenses devem repetir a atitude evidenciada no último jogo, apesar do resultado negativo [1-2 na receção ao Moreirense].



Silaidopoulos destacou a necessidade de equilíbrio entre organização defensiva e ambição ofensiva, defendendo uma equipa concentrada e capaz de aproveitar os momentos com bola.



O treinador considerou ainda que o Rio Ave atravessa uma fase de construção coletiva, após várias alterações no plantel.











