I Liga. Gil Vicente - Marítimo

O Gil Vicente, nono classificado da I Liga, com sete pontos e uma partida em atraso, recebe o Marítimo, 10.º, também com sete pontos, em jogo da sétima ronda, marcado para o Estádio Cidade de Barcelos, este sábado, a partir das 15h30, sob arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

Gil Vicente





O treinador do Gil Vicente, Luís Pinto, reconheceu mérito às ideias de jogo do Marítimo, oponente dos gilistas no jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, apesar das três derrotas consecutivas dos madeirenses.



Em antevisão ao encontro marcado para o Estádio Cidade de Barcelos, no sábado, o técnico lembrou os resultados obtidos pelo adversário nas primeiras três rondas, nas quais obteve sete pontos em nove possíveis, para ilustrar as dificuldades que pode encontrar.



"É um adversário que neste regresso à I Liga tem demonstrado boas ideias, boas intenções e as tem conseguido traduzir em números e pontos, principalmente nos primeiros jogos, porque há três que não pontua. Ainda assim, consegue sempre ser uma equipa perigosa, que mantém os jogos numa dinâmica muito viva. E vai obrigar-nos a uma capacidade de concentração defensiva", alertou, na conferência de imprensa, no estádio dos barcelenses.



Luís Pinto destacou a importância do retorno do Marítimo ao principal escalão três anos depois, considerando-o um "histórico do futebol português", que "faz falta ao campeonato" pela sua falange de adeptos.





Maritimo





O treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag, assumiu o objetivo de pontuar na visita ao Gil Vicente, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, para interromper o ciclo de três derrotas consecutivas.



"No geral, acho que a equipa tem deixado uma boa imagem neste início do campeonato, mas queremos mais. A luta vai continuar. Por isso, também queremos trazer pontos deste jogo", referiu o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Após medir forças com o Moreirense, na segunda-feira, o emblema insular volta ao Minho, no sábado, agora para enfrentar os gilistas, com poucos dias de descanso e viagens que podem sobrecarregar os atletas.



Nesse sentido, Van der Gaag confirmou que podem existir mudanças no 'onze', comparativamente à equipa que alinhou de início em Moreira de Cónegos, mas sublinhou que os jogadores têm de estar preparados para dar resposta, dando o exemplo do Benfica, que vem de uma vitória, por 2-0, frente ao AC Milan, na Liga Europa, no meio de um calendário competitivo igualmente denso.

