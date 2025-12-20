I Liga. Gil Vicente-Rio Ave

O Gil Vicente, quarto classificado da I Liga, com 25 pontos, defronta este sábado o Rio Ave, 10.º, com 16, a partir das 18h00, no Estádio Cidade de Barcelos, sob arbitragem de Diogo Rosa, da associação de Beja.

O Gil Vicente recebe hoje o Rio Ave, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode voltar a isolar-se no quarto lugar da tabela classificativa.



Sem vencer há quatro jornadas consecutivas, os ‘gilistas’ podem deixar para trás o Sporting de Braga, aproveitando a derrota dos vizinhos do Minho na visita ao Estoril Praia (1-0), na sexta-feira.



As duas equipas somam 25 pontos e um triunfo do conjunto de Barcelos deixá-los-ia ainda a quatro pontos do terceiro classificado, o Benfica, que só joga segunda-feira.





Do outro lado, o Rio Ave vem de uma derrota caseira com o Vitória de Guimarães (1-0) e venceu apenas uma das últimas cinco partidas para o campeonato, ocupando o 11.º lugar, com 16 pontos.





Gil Vicente

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, mostrou-se "muito confiante" no regresso às vitórias frente ao Rio Ave, na 15.ª jornada da I Liga de futebol, realçando o percurso que levou os barcelenses ao quarto lugar.



Apesar de estar há quatro jogos sem vencer para o campeonato, uma série que interrompeu a melhor sequência de resultados da história do emblema gilista no principal escalão, o técnico nega que a sua equipa esteja em quebra de rendimento.



A exibição na passada ronda frente ao Casa Pia, que terminou com empate 1-1, dá a César Peixoto a crença de que a partida de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, possa representar um regresso à senda vitoriosa.





Rio Ave

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, perspetivou um “jogo exigente” frente ao Gil Vicente, no sábado, para a jornada 15 da I Liga portuguesa de futebol.



“É um adversário que terá o nosso respeito num jogo que será exigente, mas em que acredito que podemos ter um bom rendimento, temos da manter a mentalidade para retirar algo de bom deste jogo”, disse o técnico grego, na conferência de imprensa de antevisão do jogo marcado para Barcelos.



Sotiris Silaidopoulos elogiou os gilistas, falando de uma equipa que “está bem na I Liga e mostra bons princípios de construção”, mas não quis individualizar os argumentos dos barcelenses.



