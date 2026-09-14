I Liga. Moreirense - Marítimo

O Moreirense chega à sexta jornada vindo de duas derrotas consecutivas e com quatro pontos. O Marítimo, adversário desta segunda-feira, arrancou melhor a temporada, mas não foi além de um empate e de duas derrotas nas últimas três jornadas, procurando colocar um ponto final ao ciclo negativo que atravessa.

Apesar de dois jogos “de maior grau de dificuldade”, frente a FC Porto (2-1) e Benfica (0-4), Vasco Botelho da Costa alertou para as preocupações dos próximos encontros.



“Precisamos de melhorar o nosso jogo ofensivo. Já pudemos integrar jogadores que chegaram mais tarde e teremos os índices competitivos no máximo para sermos uma equipa melhor do que temos sido”, salientou o treinador da equipa minhota na antevisão à receção ao Marítimo.



O treinador do Moreirense espera encontrar uma “equipa competente e organizada”. “Se não tivermos índices competitivos no limite, é uma equipa com capacidade para nos fazer mal”, avisou.



Van der Gaag, por seu lado, também elogiou o plantel adversário: “Vai ser, mais uma vez, um jogo difícil para nós, num campo complicado”.



Moreirense e Marítimo encontram-se pela 26.ª ocasião na sua história, às 20h15. Os insulares levam a melhor nas estatísticas, com 11 triunfos sobre o emblema de Moreira de Cónegos.