I Liga. Moreirense - Sporting

O Moreirense, sexto classificado, com 33 pontos, recebe este sábado o Sporting, segundo, com 55, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

Moreirense





O treinador do Moreirense considerou que o jogo com o Sporting, este sábado, da 23.ª jornada da I Liga de futebol, será “um grande desafio” e acredita que a equipa mostrará "coragem" para travar os ‘leões’.

O treinador minhoto alertou ainda para a dimensão ofensiva dos ‘leões’, lembrando os números apresentados ao longo da época e a capacidade para criar ocasiões em volume elevado.





Sporting





O treinador do Sporting, Rui Borges, afirmou que o bicampeão nacional de futebol tem “jogado bem”, apesar de alguma dificuldade em resolver as partidas que, sustentou, “vão ser cada vez mais difíceis”.





Na visita ao Moreirense, Rui Borges continua a não poder contar com o defesa central Debast, que estará ausente, por lesão, “mais uma ou duas semanas”, assim como Kochorashvili, que “está fora deste jogo”.



O Sporting venceu seis dos últimos sete jogos por diferença de apenas um golo, a maior parte dos quais com golos marcados já após os 90 minutos, no período de descontos, ou no prolongamento, no caso, frente ao AVS, a contar para a Taça de Portugal.



Nesta série, só não venceu na visita ao FC Porto (1-1), onde fez o golo da igualdade também no último minuto de compensação dado pelo árbitro do encontro.





“É um adversário muito forte, mas não é invencível. Não acredito em equipas invencíveis. Será um grande desafio e temos de ter muita maturidade tática, muita disponibilidade mental e coragem”, afirmou Vasco Botelho da Costa.