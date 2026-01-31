I Liga . Rio Ave FC - FC Arouca

O Rio Ave, 12.º classificado, com 20 pontos, recebe este sábado o Arouca, 15.º, com 17, numa partida agendada para as 18:00, com arbitragem de Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

Rio Ave





O treinador do Rio Ave disse hoje que a equipa precisa de transformar “a raiva e a frustração em energia” para vencer o Arouca, no sábado, na 20.ª jornada 20 da I Liga portuguesa de futebol.

Sobre o adversário, Sotiris Silaidopoulos falou de um Arouca “que pratica um bom futebol” e que está próximo do Rio Ave na classificação.





Arouca





O treinador do Arouca, Vasco Seabra, salientou a necessidade da conquista de pontos na I Liga de futebol, na véspera do duelo com o Rio Ave, para a 20.ª jornada.



"Vimos de um excelente jogo [com o Sporting], em que o resultado fugiu no último minuto. Foi, provavelmente, o nosso jogo mais completo de início ao fim. Temos de ir atrás de pontos, com uma atitude competitiva alta. Temos vindo a estar mais estáveis, mais capazes de impedir o crescimento do adversário e tudo isto traz mais serenidade com bola. É uma bola de neve", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro com os vila-condenses.



A derrota com o Sporting (2-1) deixou um sentimento de "frustração" nos 'lobos', mas o técnico acredita que apenas "reforçou" a convicção no processo.



"Estamos a fazer muito bem as coisas. Queremos fazer igual, mas um bocadinho melhor para conseguirmos resgatar pontos", disse.









Em conferência de imprensa, o técnico dos vila-condenses referiu-se à derrota (4-0) da ronda passada, frente ao Nacional, que fez com que a semana de trabalho “não fosse fácil”.“Temos de responder e mostrar uma boa reação, transformando toda esta raiva e frustração que sentimos depois do jogo com o Nacional em energia, para conseguirmos vencer a partida com o Arouca. No último jogo, não estivemos bem. Temos de esquecer muito rapidamente e dar uma boa resposta”, disse.