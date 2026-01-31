I Liga. Santa Clara - Estoril

Santa Clara





O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, disse hoje que a equipa acredita no trabalho que tem vindo a desenvolver e mostrou-se confiante de que os açorianos vão “inverter” a fase negativa na I Liga de futebol.



“Sabemos o nosso momento. Também sabemos o que temos vindo a fazer em campo. Acreditamos muito no nosso trabalho. Isso é um sentimento que nós, diariamente, sentimos. Os jogadores, a equipa, acredita claramente naquilo que estamos a fazer”, afirmou, em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.



Vasco Matos, que fazia a antevisão à partida frente ao Estoril Praia, da 20.ª jornada, afirmou que a equipa açoriana está à procura de “estabilidade” e mostrou-se confiante de que vai ser possível ultrapassar o mau momento, com uma série de seis jogos em vencer na I Liga, o último dos quais um derrota com o Moreirense.







Estoril





O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, anteve um confronto “muito difícil” ante o Santa Clara, para a 20.ª da I Liga de futebol, mas afirmou que os ‘canarinhos’ estão “preparados” para vencer.



“Olhamos para o Santa Clara e sabemos que é uma equipa muito forte, muito competitiva e que sabe competir de várias maneiras. Tem várias armas ofensivas. Os jogadores que chegaram este mês acrescentam qualidade, pelo que vamos ter um jogo muito difícil e preparámo-nos para isso”, disse o técnico, em conferência de imprensa.



Na antevisão ao encontro, Cathro assumiu que as condições climatéricas e do relvado nos Açores “têm sempre impacto”, mas relativizou qualquer preocupação, frisando que os estorilistas têm de ser “capazes de se adaptar” se quiserem “competir ao melhor nível”.









