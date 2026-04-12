I Liga. SC Braga - FC Arouca

Sporting de Braga, quarto classificado, com 49 pontos (e menos um jogo), e Arouca, 10.º, com 32, defrontam-se este domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

SC Braga





O treinador Carlos Vicens recusou estar a pensar na eliminatória europeia com o Betis e frisou estar só a preparar a receção do Sporting de Braga ao Arouca, da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

O treinador lembrou que, durante grande parte da temporada, o Sporting de Braga fez jogos a cada quatro dias e cumpre com o Arouca a 52.ª partida, pelo que é algo a que os jogadores estão habituados.





Arouca





O treinador do Arouca, Vasco Seabra, afirmou que o encontro com o Sporting de Braga, a contar para a 29.ª jornada da I Liga de futebol, será um "excelente" desafio frente a um adversário "poderoso".



Ainda assim, o treinador arouquense não esconde que poderão existir momentos em que o Arouca terá de "saber sofrer" devido à qualidade do adversário e esperar por oportunidades para conseguir ferir os bracarenses.



Na vitória frente ao Estoril Praia (3-2), os 'lobos' conseguiram vencer após estarem em desvantagem pela terceira vez neste campeonato e, ainda que preferisse "não ter de fazer essas reviravoltas", Seabra manifestou-se agradado com a atitude demonstrada pela equipa.







Os minhotos estão a meio de uma eliminatória que lhes pode dar acesso às meias-finais da Liga Europa, após o empate caseiro (1-1) com os espanhóis, os quais voltam a defrontar na quinta-feira, em Sevilha, mas o técnico disse que só prepara um jogo de cada vez, pelo que não adiantou se irá fazer uma gestão maior da equipa tendo em conta esse importante jogo europeu.