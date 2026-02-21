I Liga. SL Benfica - AFS

O encontro entre o Benfica e o AFS, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está agendado para as 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Miguel Fonseca (AF Porto).

Sport Lisboa e Benfica





O treinador do Benfica, José Mourinho, assume que tem sido difícil gerir a equipa após a derrota com o Real Madrid, num encontro marcado por um alegado insulto racista do futebolista Prestianni.



Em declarações exclusivas à Benfica TV, Mourinho acabou por nunca abordar diretamente o caso, e apontou todas as atenções para o duelo deste sábado com o AFS, da 23.ª jornada da I Liga.



“O AVS agora joga melhor. A equipa está melhor organizada defensivamente. Mas, se queremos continuar a olhar para cima e não para baixo, se queremos continuar a olhar para o FC Porto e Sporting e não para o Gil Vicente ou Sporting de Braga, temos de ganhar este jogo”, disse o técnico de 63 anos.











Aves Futebol SAD





O treinador do AFS, João Henriques, sublinha que a pressão de vencer estará do lado do Benfica, no duelo que irá opor as duas equipas, a contar para a 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Após ter conseguido a primeira vitória no campeonato na passada ronda, diante do Estoril Praia (3-0), um objetivo há muito ambicionado pelo emblema da Vila das Aves, João Henriques garante que o seu conjunto teve a "mesma preparação" para o duelo com o Benfica, de modo a repetir "o que tem vindo a fazer".





O técnico explicou que a formação avense, 18.ª e última classificada do campeonato, com apenas oito pontos, vai encarar a deslocação ao terreno das 'águias', no sábado, como "mais uma oportunidade", mostrando-se confiante na "trajetória de crescimento" da sua equipa.