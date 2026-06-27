Inglaterra cumpre frente ao Panamá e apura-se para fase a eliminar

A Inglaterra bateu o Panamá por 2-0, no Estádio Metlife, palco da final, em partida da terceira e última jornada do Grupo L do Campeonato do Mundo de 2026.

A Inglaterra, que já estava apurada antes da derradeira ronda, confirmou o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, impondo-se por 2-0 ao Panamá em East Rutherford, nos Estados Unidos, com golos de Jude Bellingham (62 minutos) e Hary Kane (67). Já o Panamá volta a despedir-se de um Mundial com um pleno de derrotas, tal como em 2018.