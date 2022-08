Marítimo esmagado na Pedreira

O Sporting de Braga cilindrou o Marítimo por 5-0, numa partida a contar para a 3.ª jornada da I Liga, e ascendeu provisoriamente ao segundo lugar da classificação.

Vitinha (9 minutos), Iuri Medeiros (42), Banza (57), Abel Ruiz (65) e Rodrigo Gomes (88) construíram a segunda vitória seguida dos arsenalistas no campeonato, em que passam a somar sete pontos, menos dois do que o FC Porto e um acima do Benfica (que tem menos um jogo), Vitória de Guimarães (tamb+em com menos um jogo), Boavista e Arouca.



Já o Marítimo está a ter o pior arranque de competição dos últimos 12 anos, com três desaires no mesmo número de partidas, ocupando o 18.º e último lugar.