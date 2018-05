Depois de uma época com avanços e recuos o Sporting vê-se na última jornada do campeonato nacional da I Liga de Futebol Profissional em igualdade pontual com o rival lisboeta, o Benfica. Os dois clubes estão empatados, com 78 pontos, mas o Sporting tem vantagem no confronto direto, apesar de se terem registado empates nos jogos entre ambos (1-1, na Luz, e 0-0, em Alvalade, na ronda anterior), uma vez que conseguiu marcar no estádio do Benfica. Mas os “leões” têm uma deslocação à Madeira, e o Marítimo gosta de mostrar em casa quem são os ilheus, podendo complicar a vida aos pupilos de Jorge Jesus, na manutenção do segundo lugar e a garantia de acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.