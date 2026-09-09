O Benfica visita o Moreirense, em jogo em atraso da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de um triunfo que lhe permita reduzir distâncias para o líder e campeão FC Porto.
Direto
Desporto
Moreirense - Benfica
RTP
Os encarnados entram em campo com 10 pontos, no quarto lugar, mas um triunfo junta-os ao Sporting, segundo, com 13, a apenas a dois do FC Porto, que soma um pleno de 15, com cinco triunfos noutros tantos jogos.
Depois do empate na estreia, frente ao Académico de Viseu (2-2), o Benfica venceu os três jogos seguintes no campeonato, tendo agora pela frente um Moreirense que apenas ganhou uma partida.