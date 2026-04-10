Moreirense empata 1-1 com Famalicão

O Moreirense somou hoje o sétimo jogo sem triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 na visita ao Famalicão, sem derrotas há sete rondas, no encontro inaugural da 29.ª jornada.

Um golo do espanhol Rodrigo Alonso, aos quatro minutos, colocou o Moreirense em vantagem, mas aos 71 Pedro Santos igualou a partida, garantindo o segundo empate consecutivo do Famalicão, que na jornada passada saiu com uma igualdade a dois golos da visita ao líder FC Porto.



O Moreirense, que vinha de três derrotas consecutivas, segue no oitavo lugar, com 36 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Vitória de Guimarães, que soma 35, enquanto o Famalicão manteve o quinto posto, com 47, mais dois do que o Gil Vicente, sexto, que na segunda-feira visita o Tondela.