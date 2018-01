O FC Porto tem esta terça-feira uma partida importante para se manter na liderança da Liga Portuguesa. A equipa de Sérgio Conceição quer regressar às vitórias depois de deixar fugir a Taça da Liga para o Sporting. Para isso, terá de bater o Moreirense, que se bate para não descer de divisão. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.