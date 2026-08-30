Moreirense vence Casa Pia com golo de `letra` de Francisco Domingues

O Moreirense somou domingo a primeira vitória na I Liga portuguesa de futebol 2026/27, ao vencer fora o lanterna-vermelha Casa Pia por 1-0, em jogo da quarta jornada, com um golo de ‘letra’ de Francisco Domingues.

Em Rio Maior, o lateral esquerdo formado no Benfica decidiu o jogo aos 24 minutos, com um surpreendente remate à entrada da área, indefensável para o também ex-benfiquista André Gomes.



A formação de Moreira de Cónegos passou a somar quatro pontos, saltando, provisoriamente, para o 10.º lugar, enquanto o Casa Pia continua em 18.º e último, sem pontos ou golos marcados (0-11).